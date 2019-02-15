Роскомнадзор удовлетворен действиями Google по соблюдению законодательства России

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор удовлетворен действиями компании Google по противодействию распространению запрещенной информации в российском сегменте интернета, сообщил ТАСС глава ведомства Александр Жаров на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"На данном этапе мы удовлетворены с результатами диалога с Google", - сказал он.

Жаров также заявил, что сейчас, по его мнению, Google фильтрует запрещенный в РФ контент более чем на 75%.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за несоблюдение законодательства РФ. В ведомстве отметили, что, согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц. При этом представителям Google неоднократно разъясняли данные требования.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.