Власти Бурятии рассказали о причинах сложностей в балансировке бюджета региона

УЛАН-УДЭ, 15 февраля. /ТАСС/. Сбалансировать бюджет Бурятии, о проблемах которого ранее заявила по итогам проверки Счетная палата РФ, как и бюджеты других дотационных регионов, не позволяют публичные нормативные обязательства бюджетных организация и обслуживание госдолга. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в минфине республики.

Счетная палата РФ 11 февраля по итогам проверки хода реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на 2016-2018 годы" сообщила о несбалансированности бюджетов байкальских регионов. Отмечалось, что консолидированные бюджеты Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии несбалансированы. За прошедшие три года утвержденные расходы в них росли больше доходов, и существенное сокращение объема долга - как государственного, так и муниципального - не произошло.

"В Республике Бурятия, как и в других дотационных регионах, подавляющая часть бюджетных средств направлена на обеспечение обязательств первоочередного характера - это расходы на заработную плату, коммунальные услуги, дорожный фонд, уплату страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, публичные нормативные обязательства и обслуживание долга. В итоге для бюджета характерна низкая финансовая гибкость и высокая зависимость от безвозмездных поступлений", - пояснили в министерстве.

По оценке Счетной палаты РФ, на балансировку консолидированных бюджетов байкальских регионов уйдет несколько лет, в частности, указывается, что на основе складывающегося роста собственных доходов можно прогнозировать, что сбалансированность доходов и расходов, по собственным прогнозам региона, в Бурятии не будет достигнута до 2021 года.

В Минфине Бурятии отметили, что органами госвласти республики и местного самоуправления "ведется планомерная работа по оздоровлению региональных и муниципальных финансов". "Это работа по увеличению налоговых и неналоговых доходов, в том числе взаимодействие с организациями по повышению эффективности их деятельности, работа по повышению доходов консолидированного бюджета, осуществление мероприятий по повышению эффективности регионального налогового законодательства, стимулирование инвестиций, проведение инвентаризации имущества, оценки эффективности работы хозяйственных обществ, акции (доли участия) которых находятся в собственности Республики Бурятия, и другие меры", - добавили в министерстве.

Согласно закону Бурятии о республиканском бюджете, общий объем доходов в 2019 году составит 54,3 млрд рублей, расходов - 56,7 млрд, дефицит - 2,5 млрд. В 2020 году дефицит планируется сократить до 2,4 млрд рублей. Размер госдолга Бурятии по состоянию на 1 января 2019 года составляет порядка 12 млрд рублей.