Роскомнадзор проведет пилотные проекты с операторами по закону о Рунете

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор в случае приятия закона об устойчивости Рунета проведет вместе с операторами связи пилотные проекты по исполнению требований документа.

И что может измениться для обычных пользователей

Зачем нужен закон об устойчивости Рунета. И что может измениться для обычных пользователей

Об этом сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"100% будут [пилоты по исполнению закона], делать мы их будем с операторами связи", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Жаров пояснил, что речь о пилотных проектах будет идти только после принятия соответствующего закона.

Ранее о необходимости проведения тестирования оборудования и реализации пилотных проектов по применению механизмов исполнения требований закона по маршрутизации трафика говорили операторы связи. В частности, такие идеи высказывали представители "Мегафона" и Tele2.

О законопроекте

Госдума приняла законопроект в первом чтении 12 февраля. Авторы инициативы, в частности, предложили сократить объем данных, которыми обмениваются российские пользователи и которые передаются за рубеж. Предлагается также обязать операторов устанавливать на сетях связи технические средства, которые бы определяли источник передаваемого трафика.

Ранее правительство одобрило законопроект об устойчивости Рунета для принятия в первом чтении с условием внесения ряда поправок ко второму чтению. В частности, в кабмине указали на правовую неопределенность в вопросе о том, о каких угрозах целостности интернета идет речь. Также в правительстве предложили дополнить документ положением о том, что установка на сетях операторов оборудования в рамках реализации законопроекта не должна ухудшать качество связи. Источники финансирования перечисленных в законопроекте мер также не определены, отметили в правительстве.

15 февраля глава Минкомсвязи Константин Носков говорил, что министерство плотно работает с сенаторами над поправками к законопроекту и считает, что эти изменения необходимы. Источник ТАСС, знакомый с процессом подготовки поправок к законопроекту ко второму чтению, сообщал, что операторов связи, не получивших от государства оборудование для исполнения требований закона после его принятия, могут освободить от ответственности за неисполнение требований документа, которые связаны с установкой и обеспечением работы такого оборудования. В Минкомсвязи это не комментировали.