Фонд развития моногородов выделил около 550 млн рублей на инвестплощадку в Каспийске

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Промышленная инвестиционная площадка "Уйташ" в дагестанском городе Каспийск готова, на ее строительство Фонд развития моногородов выделил около 550 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"За время сотрудничества Фонда развития моногородов с Республикой Дагестан (с 2016 года) выделено порядка 550 млн рублей на строительство инфраструктуры для инвестиционной площадки "Уйташ" в моногороде Каспийск. Объекты уже введены в эксплуатацию", - сказала Макиева.

"Дальнейшая поддержка возможна при наличии инициативы со стороны руководства региона и бизнеса", - добавила собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что полностью завершить проект планируется в 2018 году. Отмечалось, что на территории промышленной площадки расположится несколько предприятий, связанных со строительной отраслью, в том числе цементный завод и завод строительных материалов.

Ранее сообщалось, что в город Каспийск благодаря поддержке Фонда развития моногородов планируется привлечь порядка 2,4 млрд рублей инвестиций.

Якорным проектом в Каспийске является завод строительных материалов, в который планируется привлечь 1,8 млрд рублей (в том числе за счет кредитных средств), создать 280 рабочих мест. Остальные инвестиции направят на сопутствующие производства, все проекты дадут 850 рабочих мест.

Сейчас в Дагестане статус моногорода имеет также город Дагестанские Огни, в Северо-Кавказском федеральном округе таким статусом обладает Медногорское городское поселение и город Невинномысск.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.