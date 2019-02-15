{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскомнадзор выявил отклонения при проверке Би-би-си в России

Соответствующий вопрос является не только надзорным, но и политическим, отметил глава ведомства

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор нашел некоторые отклонения при проверке вещателя Би-би-си в России. Об этом журналистам заявил в пятницу глава ведомства Александр Жаров.

На эту тему

"Вопрос вокруг российского вещателя Би-би-си - это вопрос не только надзорный, но и политический, поэтому мы изучаем и будем дальше изучать, и в нужный момент мы сообщим, если у нас будут какие-то конкретные претензии к компании Би-би-си, которые потребуют конкретных действий со стороны Роскомнадзора, - сказал Жаров. - Как и все вещатели, они имеют определенные отклонения от нормы, и степень отклонения мы определим окончательно после окончания нашей аналитики, а она может продолжаться определенное время".

Роскомнадзор 21 декабря 2018 года заявил, что начинает внеплановую проверку интернет-ресурсов Би-би-си и канала BBC World News на предмет соблюдения российского законодательства.

С 14 по 31 января ведомство проводило проверку "Бритиш телевижн" на предмет соблюдения требований в сфере телерадиовещания.

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссияПроверка Роскомнадзором российских изданий Би-би-сиРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
АСИ: запрос на подготовку "команд изменений" в соцсфере сформирован в регионах России
Агентство начало подготовку первых команд в 10 регионах
Читать полностью