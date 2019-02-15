Роскомнадзор выявил отклонения при проверке Би-би-си в России

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор нашел некоторые отклонения при проверке вещателя Би-би-си в России. Об этом журналистам заявил в пятницу глава ведомства Александр Жаров.

"Вопрос вокруг российского вещателя Би-би-си - это вопрос не только надзорный, но и политический, поэтому мы изучаем и будем дальше изучать, и в нужный момент мы сообщим, если у нас будут какие-то конкретные претензии к компании Би-би-си, которые потребуют конкретных действий со стороны Роскомнадзора, - сказал Жаров. - Как и все вещатели, они имеют определенные отклонения от нормы, и степень отклонения мы определим окончательно после окончания нашей аналитики, а она может продолжаться определенное время".

Роскомнадзор 21 декабря 2018 года заявил, что начинает внеплановую проверку интернет-ресурсов Би-би-си и канала BBC World News на предмет соблюдения российского законодательства.

С 14 по 31 января ведомство проводило проверку "Бритиш телевижн" на предмет соблюдения требований в сфере телерадиовещания.