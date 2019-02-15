Новгородские власти в 2019 году начнут мониторинг использования сельхозземель

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Новгородской области в 2019 году планируют начать мониторинг использования сельскохозяйственных земель и рассчитывают, что принятые меры помогут освободить территории для инвесторов и мотивировать собственников использовать земли по назначению. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Вопрос стоит крайне остро, для мониторинга все технические средства есть, контакты с теми людьми, которые программную поддержку обеспечивают, тоже есть. Вся эта работа начнется, как только сойдет снег", - сказал Никитин.

Ранее глава региона сообщил, что в сельхозобороте на территории региона находится только 44% пашни, что в том числе задерживает привлечение в область инвесторов в сфере сельского хозяйства. "Если приезжаете в Новгородскую область, видите огромное количество сельхозземель неиспользуемых. При этом мы также видим, когда к нам приходят крупные инвесторы, мы с большим трудом находим для них крупные земельные участки, потому что вся земля кем-то уже куплена в 1990-е годы. Но если вы землю купили, вы должны ее использовать по назначению, но никогда эта работа не проводилась", - пояснил Никитин.

При этом, по словам губернатора, власти поддерживают перевод земель из статуса сельскохозяйственных для использования в промышленных целях, только если проект также одобряется муниципалитетом и нет экологических рисков. Использование сельхозземель для частной застройки, как отметил глава региона, требует большего контроля.

"Перевод земель из сельхозназначения в земли под дачи и под коттеджи происходит только с моей личной подписью - я пока таких документов не подписал ни одного за два года. Если люди хотят построить коттеджный поселок, мне бы хотелось узнать, как эти люди построят социальную инфраструктуру в этом поселке. А мы уже видим, как строятся огромные территории, а там нет ни дорог, ни электричества, ни садиков, ни магазинов, поэтому такой перевод возможен только при наличии четкого плана развития инфраструктуры", - рассказал Никитин.

Ранее также губернатор поручил областной думе разработать областной закон по поддержке крестьянских хозяйств, включив в него предоставление так называемого новгородского гектара. Предполагается, что закон позволить передавать земли на бесплатной основе для обработки и создания ферм.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.