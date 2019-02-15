Компания фонда "Сколково" откроет под Калининградом производство станций для сигвеев

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Производство станций для проката электросамокатов и сигвеев откроет в Калининградской области компания Samocat Sharing (резидент фонда "Сколково"). Соглашение об этом руководство компании и региона подпишут сегодня в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе фонда "Сколково".

Производство будет открыто в региональном индустриальном парке Храброво, в особой экономической зоне (ОЭЗ).

"Общий объем планируемых инвестиций в производство составит более 100 млн рублей. На этом производстве будут реализованы порядка 10 уникальных запатентованных решений в области микротранспорта, разработанных в инновационном центре "Сколково". В течение трех лет в ОЭЗ планируется выпустить 10 тыс. единиц продукции. Первые 200 микротранспортных станций сойдут с конвейера уже 30 марта", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам старшего проектного менеджера по направлению "Энергетика" Фонда "Сколково" Ильи Киселева, производственная площадка в Калининградской области будет выпускать продукцию для поставок на мировой рынок.

"При этом компания продолжит разработку и апробацию компонентов станций в Инновационном центре "Сколково", что позволит ей поддерживать технологическое преимущество. В технопарке "Сколково" создана вся необходимая инфраструктура для разработчиков решений в области электротранспорта", - приводятся в сообщении его слова.

О Сколково и Samocat Sharing

ООО "Самокат Шеринг" (Samocat Sharing) - компания-резидент фонда "Сколково", основана в 2015 году. В 2018 году сеть шеринга самокатов компании была запущена в Москве, Новосибирске, Сочи, Краснодаре и Санкт-Петербурге. В конце прошлого года компания выиграла конкурс управления транспорта города Хельсинки на размещения станций проката Samocat Sharing.

Фонд "Сколково" - один из ведущих институтов развития России.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.