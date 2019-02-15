Строительство первого в России завода CLT-панелей начнется в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство первого в России завода CLT-панелей (перекрестно склеенной фанеры) начнется в 2019 году сразу после получения статуса приоритетного инвестпроекта в области освоения лесов. Об этом сообщил в интервью ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

CLT-панели - современный экологически чистый строительный материал, перекрестно склеенные слои древесины хвойных пород, которые не уступают по прочности традиционным бетону, стали и кирпичу, а по экологическим, эксплуатационным характеристикам и себестоимости намного их превосходят. Решение о строительстве в Соколе было принято в мае 2018 года, поддержано на уровне федерального правительства. Проект стоимостью 1,5 млрд рублей реализует компании Segezha Group (АФК "Система").

"Сейчас по линии Минприроды и Рослесхоза необходимо получить подтверждения получения статуса приоритетного инвестпроекта в области освоения лесов, и мы ждем, что это решение будет принято буквально на следующей неделе. Затем сразу приступаем к реализации этого крупнейшего инвестпроекта в моногороде Сокол", - сообщил ТАСС губернатор.

Ранее проект получил положительное заключение инвестиционного совета при губернаторе, ему придан статус приоритетного на региональном уровне. На завод планируется выпускать до 35 тыс. кубометров CLT-панелей длиной до 24 метров, шириной до 3,5 метра и толщиной от 6 до 40 сантиметров - продукция такого формата в стране еще не производится.

Это позволит строить многоэтажные и индивидуальные дома, промышленные и социальные объекты высотой до 14 этажей. На сегодня планируется, что 80% продукции будет поставляться на экспорт, потому что этот вид стеновых панелей востребован в Европе, традиционно высокий спрос Австрии, Германии, Великобритании.

"У нас, к сожалению, пока не внесены изменения в ГОСТы по многоэтажному домостроению [не более трех этажей для деревянного домостроения], сейчас мы совместно с Минпромторгом занимаемся решением этого вопроса", - добавил губернатор.

По его данным, для будущего производства подобраны лесные участки на площади 259 тыс. га в четырех районах. Производство планируется разместить на территории АО "Сокольский ДОК", также входящего в Segezha Group. Сейчас ведутся предпроектные работы, решены вопросы с выделением земельного участка.

Придание проекту статуса приоритетного в области освоения лесов позволит инвестору получить лесные участки в аренду без проведения аукциона и пользоваться льготой в 50% по внесению арендной платы за лесной фонд в течение пяти лет. Инвестор разработал концепцию проекта в области освоения лесов.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.