Калмыкия начнет поставки сельскохозяйственных животных в Иран в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Преград для поставки сельскохозяйственных животных из Калмыкии в Иран практически нет, республика планирует начать торговлю уже в этом году, сообщил в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума глава Калмыкии Алексей Орлов.

По словам Орлова, в настоящее время ведутся переговоры с Ираном о начале подобных поставок. "Конечно. Пилотный стартовый безусловно", - сказал Орлов, отвечая на вопрос, могут ли начаться поставки в Иран в 2019 году.

Калмыкия обладает всеми возможностями для начала поставок в Иран через Каспий, отметил Орлов. "Все зависит от того, как сработает наш Минсельхоз и Минсельхоз Ирана. Ну и, безусловно, активизировать то, что когда-то было и работает, но в разовом режиме со стороны Персидского залива - это поставка живого скота в рамках празднования мусульманских праздников. Практически нет [преград], был карантинный режим, но на сегодня нет", - пояснил он.

Орлов также рассказал, что в Калмыкии создан центр поддержки экспорта. "Он уже внесен в реестр операторов экспорта и уже ведет свою работу. Акцент делаем на традиционной отрасли - животноводство. Но теоретически это могут быть предметы народного промысла, сувенирная продукция, которая была бы интересна нашим партнерам за рубежом", - пояснил глава региона.

Животноводство - стратегическая отрасль сельского хозяйства Калмыкии, на долю которого приходится более 80% производства валовой продукции. На территории республики разведением племенных сельскохозяйственных животных занимаются 67 организаций, в том числе 12 племенных заводов, 49 племенных репродукторов, два генофондных хозяйства и четыре сервисные организации. Численность крупного рогатого скота в Калмыкии превышает 500 тыс. голов, поголовье овец составляет почти 2,5 млн голов. Ранее мясная продукция из Калмыкии получила официальный бренд "Калмыцкое мясо" - этот товарный знак зарегистрирован Роспатентом.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.