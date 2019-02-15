В Пензенской области планируют запустить производство кошерной продукции из индейки

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Дамате" планирует построить завод по производству кошерной продукции из мяса индейки в Каменском районе Пензенской области к 2021 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава региона Иван Белозерцев.

"Завод кошерной продукции будет выпускать продукцию из мяса индейки, которая будет поставляться, в том числе, за границу - например, в Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и другие страны, где есть потребность в этой продукции. Компания "Дамате" планирует реализовать этот проект в Каменском районе Пензенской области в течение полутора лет", - отметил Белозерцев.

По его словам, инвестиции в открытие завода составят более 2 млрд рублей. В результате реализации проекта будет создано около 450 рабочих мест. Мощность производства составит 70 тыс. тонн в год.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.