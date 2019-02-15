Передача части новгородских трасс в федеральную собственность пройдет летом 2019 года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Процедуру передачи части новгородских дорог в федеральную собственность планируется завершить летом 2019 года, сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По мнению главы региона, передача поможет усовершенствовать транспортную логистику для индустриальных районов области. "Эта дорога, которую мы передаем, она пойдет по северо-восточной нашей индустриальной части и на юго-восток. Транспорту нужен серьезный коридор, нужны другие требования и по безопасности, а сейчас эта дорога не соответствует той задаче, которая там стоит. Сейчас нам нужно оформить земельные участки, документы, министерство вплотную занимается кадастрированием, отводом полосы, я думаю, что летом мы все это сделаем", - рассказал глава региона.

Ранее Никитин сообщил, что в федеральную собственность будут переданы трассы Крестцы - Окуловка - Боровичи - Устюжна и М-10 - Невель, что, в том числе, сэкономит средства областного дорожного фонда. Протяженность этих участков составляет около 470 км.

"Индустрия развивается, на северо-востоке у нас территория опережающего развития (ТОР) "Угловка" появилась, недавно на решение [премьер-министру РФ] Дмитрию Анатольевичу Медведеву переданы документы по ТОР в Боровичах, то есть у нас там индустриальный узел, и этому узлу нужно вывозить свои товары, как на север, так и на юг", - пояснил Никитин.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.