Российские специалисты начали исследовательские работы по созданию сверхзвукового лайнера

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Российские специалисты начали научно-исследовательскую работу по созданию сверхзвукового гражданского авиалайнера. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Ведется НИР, научно исследовательская работа", - сказал он, отвечая на вопрос о гражданском сверхзвуковом самолете.

25 января 2018 года президент России Владимир Путин, понаблюдав в Казани за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин", предложил "подумать и над гражданской версией подобных самолетов".

Через несколько дней представители Министерства промышленности и торговли РФ заявили ТАСС, что специалисты Объединенной авиастроительной корпорации могут спроектировать сверхзвуковой бизнес-джет за семь-восемь лет, а спрос на него на внутреннем рынке может составить 20-30 машин стоимостью $100-120 млн каждая.

Оценка научно-исследовательских и экспериментальных работ

Стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ по разработке нового сверхзвукового делового самолета составит 42 млрд рублей. Такую оценку озвучил в январе 2019 года первый заместитель начальника проектно-конструкторскиого центра "Техпроекты" (входит в ПАО "Туполев) Михаил Никулочкин на торжественном собрании, посвященном 50-летию со дня первого полета сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

По его словам, реализация проекта создания сверхзвукового делового самолета предполагается в два этапа - разработка самолета-демонстратора (первый вылет запланирован на 2024 год) и разработка опытного образца (первый вылет запланирован на 2027 год).

История создания сверхзвукового пассажирского самолета

Сверхзвуковой пассажирский самолет пытались создать в Европе и США с конца 1950-х годов. В СССР работа над созданием такого самолета началась в начале 1960-х. До массового производства и коммерческого использования дошли только два проекта - российский Ту-144 и французско- британский Concorde.

Ту-144 выпускался на Воронежском авиационном заводе (ныне - ПАО "ВАСО", входит в ОАК). Всего в 1972-1984 гг. было произведено 17 серийных машин, с 1977 года эксплуатантом машин был "Аэрофлот", коммерческое использование Ту-144 продолжалось всего семь месяцев. "Аэрофлот" прекратил полеты на этом самолете после катастрофы опытного экземпляра Ту-144Д. Также среди причин называли нерентабельность перелетов.