Калужский губернатор: упорядочивание данных станет первым шагом к цифровизации регионов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Упорядочивание баз данных является первостепенной задачей на пути к цифровизации регионов, считает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Такое мнение он высказал на сессии Российского инвестиционного форума в пятницу.

"Данные должны иметь рыночное хождение с одной стороны, а с другой - их массив должен быть настолько большим и организованным, чтобы им можно было пользоваться. Без этого в будущем работать не сможем однозначно. Но как эту работу упорядочить - вот над этим надо подумать в первую очередь", - сказал он.

Упорядоченные базы и анализ данных, по мнению Артамонова, позволят решить проблемы в трудоустройстве граждан, заполненности школ и даже помогут адаптировать бизнес под потребности муниципалитетов.

"Производит кто-то краски - он мог бы <…> сказать муниципалитету: "Дайте мне вот эти данные, я буду знать к кому пойти: к управляющей компании или к тому, кто предлагает конкурс. И буду предлагать им свои краски. И мне будет понятна программа моего производства - сколько красок нужно производить", - отметил губернатор.

Артамонов подчеркнул, что необходимо решить вопрос интеллектуальной собственности, чтобы люди могли капитализировать свои знания.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.