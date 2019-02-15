Власти Северной Осетии подали заявку на возвращение курорту "Мамисон" статуса ОЭЗ

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту "Мамисон" статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Об этом ТАСС сообщила замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы знаем, что в Минэкономразвития заявка Северной Осетии подана и думаем, что решение может быть принято в ближайшее время, потому что вопрос находится на контроле в правительстве и у президента тоже", - сказала Рухуллаева.

По ее словам, на территории курорта региональными компаниями уже запланировано строительство гостиниц. "Это хорошо, это правильно, потому что те, кто живут на территории, в которую инвестирует, они больше всего заинтересованы, будут стараться сделать хорошо. В Северной Осетии такие инвесторы уже есть", - добавила замминистра.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га. Проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

В ноябре 2018 года правительством РФ принято решение выделить 100 млн рублей на реализацию проекта курорта. Из бюджета субъекта выделено 20 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. По оценке властей республики, совокупный объем средств, необходимых для создания курорта, составляет 7,5 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.