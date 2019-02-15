СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Дамате" вложит 2,2 млрд рублей в производство кошерных и халяльных продуктов из индейки в Пензенской области. Как говорится в сообщении компании, соглашение о строительстве завода подписано на Российском инвестиционном форуме.

"Группа компаний "Дамате" продолжает развивать проект по производству индейки в Пензенской области и приступает к реализации проекта по производству кошерной продукции мощностью 70 тыс. тонн в год в Каменском районе области. Инвестиции в проект составят 2,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Как отметили в компании, благодаря разделению линии на потоки предприятие сможет производить кошерную и халяльную продукцию, а также принимать птицу для стандартных процедур по убою.

Ассортимент предприятия будет включать охлажденные и замороженные части индейки. На консервной линии будет производиться тушенка, консервированное мясо, паштеты. Продукция будет реализовываться на российском рынке, а также экспортироваться в Израиль и страны Ближнего Востока.

О компании

ГК "Дамате" - российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и производство молочной продукции. География деятельности ГК "Дамате" охватывает Пензенскую и Тюменскую области.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.