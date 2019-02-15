АСИ объявило конкурс цифровых решений для регионов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева дала старт конкурсу цифровых решений для регионов, который продлится до февраля 2020 года. Об этом она объявила в пятницу в ходе бизнес-завтрака "Развитие регионов: данные и алгоритмы" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Сегодня объявляем конкурс на цифровые решения для регионов. Он у нас уникальный, потому что построен не по принципу - давайте соберем заявки уже готовых решений, из них выберем лучшие практики и дадим регионам возможности ими воспользоваться. Так вот: готовых решений нет. Это будет конкурс задач - первый этап; второй этап - конкурс решений; третий этап - внедрение", - сказала Чупшева.

Она уточнила, что на первом этапе - конкурсе задач - на открытой платформе будет собрана открытая база данных. "Агентство станет площадкой технологического заказчика на разработку цифровых решений для регионов. Мы предлагаем в течение февраля и апреля регионам сформулировать задачи, проблемы, которые они хотели бы решить благодаря анализу больших данных и повысить эффективность в том или ином направлении. Мы приглашаем к этому конкурсу также IT-специалистов, специалистов по работе с большими данными, которые могут прийти со своими признаниями, компетенциями, навыками и предложить уже гипотезу данных", - сказала глава АСИ.

По ее словам, на втором этапе конкурса - конкурсе решений - команды IT-специалистов смогут предложить первые версии в решении задач регионов. На этапе внедрения проектов, который пройдет с мая по февраль 2020 года - будут предложены единообразные цифровые решения для регионов. "Мы верим, что этот конкурс позволит нам не изобретать велосипед каждому региону самостоятельно, а позволит собрать хороший большую аналитическую базу в разрезе всех отраслей, привлечь лучших IT-специалистов и дата-аналитиков нашей страны и предложить лучшие решения для регионов страны", - сказала Чупшева.

Она уточнила, что сегодня в стране огромный запрос и на специалистов в цифровых решениях, и на данные в регионах, и на решение задач на основе этих данных. "В прошлом году на острове Русский прошел первый образовательный интенсив... появились 12 отраслевых проектов: регионы для себя определили основные направления, где им нужна поддержка: образование, здравоохранение, социальное развитие, кадастр, городская среда, туризм, сельское хозяйство. Уже есть первые пробные проекты, которые имеют небольшие эффекты, но говорить об их внедрении еще рано", - рассказала Чупшева.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.