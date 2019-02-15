ВЭБ.РФ и Газпромбанк договорились о финансировании первых "фабричных" проектов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и Газпромбанк подписали договоры о синдицированном кредитовании в рамках Фабрики проектного финансирования с тульской компанией в сфере химической промышленности "Щекиноазот" и химпредприятием "КуйбышевАзот", расположенным в Тольятти. Документы подписаны на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Это первые запущенные проекты в рамках Фабрики проектного финансирования.

Финансирование обоих проектов было одобрено на набсовете ВЭБ.РФ в конце прошлого года.

Фабрика проектного финансирования - совместный проект Минэкономразвития и Внешэкономбанка, который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.