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Российский инвестиционный форум - 2019

ВЭБ.РФ и Газпромбанк договорились о финансировании первых "фабричных" проектов

Финансирование обоих проектов было одобрено на набсовете ВЭБ.РФ в конце 2018 года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и Газпромбанк подписали договоры о синдицированном кредитовании в рамках Фабрики проектного финансирования с тульской компанией в сфере химической промышленности "Щекиноазот" и химпредприятием "КуйбышевАзот", расположенным в Тольятти. Документы подписаны на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Это первые запущенные проекты в рамках Фабрики проектного финансирования.

Финансирование обоих проектов было одобрено на набсовете ВЭБ.РФ в конце прошлого года.

Фабрика проектного финансирования - совместный проект Минэкономразвития и Внешэкономбанка, который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

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РоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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