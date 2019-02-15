В Хабаровском крае пересмотрят план производства свинины из-за вспышки ящура

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края пересматривают план производства свинины в 2019 году после вспышки ящура на одном из свинокомплексов, сообщил в пятницу ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор региона Сергей Фургал.

Ущерб от эпидемии оценивается в более чем 40 млн рублей. "У нас [из-за вспышки ящура] сдвигается план по развитию сельского хозяйства, [в частности] по свинине. Мы предполагали выйти на объем в 70 тыс. тонн", - сказал Фургал.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае очаг заболевания вирусом ящура животных полностью ликвидирован. Вспышка ящура была зарегистрирована на свинокомплексе компании "Скифагро-ДВ". Компания является резидентом территории опережающего развития "Хабаровск", свинокомплекс в работу запущен еще не был, осенью на предприятие завезли более 1,7 тыс. свиней, поголовье пришлось уничтожить из-за выявленного заболевания. Введен карантин, в ряде районов края объявлен режим ЧС.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.