Крым договорился с федеральной компанией о помощи в привлечении инвесторов в регион

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Корпорация развития Крыма заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с консалтинговой компанией "Альт-Инвест" для привлечения на полуостров инвесторов из центральных регионов России. Соглашение подписано в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

"Мы подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с "Альт-Инвест", которое позволит нам привлекать инвесторов-партнеров компании, проявляющих интерес к Крыму", - сказал ТАСС генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Наиль Габбасов.

По словам коммерческого директора "Альт-Инвеста" Андрея Сенова, инвесторы из центральных регионов России активно интересуются работой в Крыму, и компания совместно с корпорацией развития республики будет помогать им реализовывать проекты на полуострове.

"Как федеральный инвестиционный консультант много работаем с инвесторами, которые вкладываются в проекты по всей стране, и сейчас все больше инвесторов из центральной части страны интересуются проектами в Крыму. Совместно с корпорацией будем оказывать им сопровождение: помогать найти участок, вложить деньги, реализовать проект", - сказал Сенов и добавил, что в основном их партнеры интересуются проектами в области сельского хозяйства.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.