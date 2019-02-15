Жаров: рамочное регулирование пользовательских данных должно появиться до конца года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Переход к рамочному регулированию использования пользовательских данных в РФ должен быть осуществлен до конца текущего года. Об этом в пятницу заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Если говорить вообще про регулирование, я абсолютно уверен, что рамочное регулирование оборота пользовательских данных до конца 2019 года должно появиться", - сказал он.

По словам главы Роскомнадзора, защита данных при этом должна основываться на Общем регламенте защиты данных (Global data protection regulation, GDPR), принятом в странах Евросоюза. "Базовым для нас должен быть европейский вариант GDPR с адаптацией под российские реалии", - подчеркнул Жаров.

Он добавил, что ведомство рассмотрит предложение о введении наказания за неправомерное использование персональных данных по принципу прецедентных ситуаций. "Безусловно, изменение законодательства в пользу наказания за инциденты - это интересное предложение, и совершенно точно, мы на эту тему будем думать, это очень хорошее предложение", - отметил Жаров.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.