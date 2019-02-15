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Проверка Роскомнадзором российских изданий Би-би-си

Глава Роскомнадзора рассказал, какие меры могут быть приняты против британских СМИ

Эти меры будут иметь зеркальный характер, отметил Александр Жаров

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Зеркальные меры могут быть введены в отношении британских СМИ с учетом поведения медиарегулятора Ofcom. Об этом заявил в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Зеркальные", - сказал он журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи в ответ на вопрос о том, какие меры может принять Роскомнадзор в отношении СМИ Великобритании после действий британских коллег. Уточнять конкретные меры Жаров отказался.

11 февраля Ofcom заявил о намерении рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении лицензиата российских телеканалов "НТВ Мир Балтия" и "НТВ Мир Литва" Baltic Media Alliance Ltd за нарушение принципа беспристрастности.

Роскомнадзор 21 декабря 2018 года объявил, что начинает проверку интернет-ресурсов Би-би-си и телеканала BBC World News на предмет соблюдения российского законодательства в связи с тем, что Ofcom признал российский телеканал RT нарушившим правила вещания на территории Великобритании.

Теги
Жаров, Александр АлександровичВеликобританияРоссияПроверка Роскомнадзором российских изданий Би-би-си
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