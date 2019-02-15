Калининград готов делиться опытом работы специального административного района с регионами

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Калининградская область готова делиться с другими регионами РФ тем опытом, который будет наработан в части функционирования специального административного района (САР) на острове Октябрьский. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках российского инвестиционного форума в Сочи губернатор области Антон Алиханов.

Специальные административные районы создаются на острове Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг на пленарном заседании Российского инвестиционного форума "Сочи-2019" отметил, что механизм САР может быть распространен на другие регионы, если опыт офшоров в Калининграде и Владивостоке будет положительным.

"Мы, конечно не против делиться тем опытом, который сможем наработать в ближайшее время", - сказал Алиханов, заметив, что опыт области различных пилотных проектах, например в энергетике, часто тиражируется на российские регионы.

Губернатор отметил, что по его мнению, режим САР не имеет региональной специфики. "На наш взгляд это не имеет никакой привязки к территории именно ведения этой деятельности, там кроме офиса, собственно говоря, и деятельности по управлению активами она ничем друг от друга не отличается, поэтому не думаю, что будут какие-то региональные особенности", - пояснил он.

Делать какие-то выводы об эффекте САР для региона пока рано, отметил Алиханов. "Сейчас делать какие-то выводы достаточно сложно, что касается специального административного района на острове Октябрьский, то у нас пока только один резидент. Сейчас в ближайшее время будет зарегистрировано еще несколько компаний, но пока даже офисы не открыты, то есть в ближайшее время они собираются открывать офисы, и говорить об эффектах, еще рано", - сказал он. Инструмент САР в целом для России, "конечно был необходим", сказал он, отметив, что подобные инструменты есть во многих странах мира.

Касаясь инвестиций резидетнов САР в регион, губернатор отметил, что обязанность инвестиций в российскую экономику 50 млн рублей не означает их обязательств инвестировать именно в регион регистрации. "Нам бы хотелось, конечно, чтобы это была Калининградская область, будем об этом просить <...> я думаю, что в течение ближайших месяцев будет понятно [во что инвестируют резиденты САР]", - сказал он.

Льготы САР

Первый резидент САР на острове Октябрьский в Калининграде был зарегистрирован 5 февраля, им стала международная компания ООО "Аданимов Трейдинг Лимитед", осуществляющая холдинговую деятельность. Как сообщал ранее Алиханов, число резидентов специального административного района в ближайшее время может вырасти до 15. Среди заявивших о намерении зарегистрировать на Октябрьском назывались компании "Русал" и En+ Group.

Специальные административные районы с льготными условиями для международных компаний создаются на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5% налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.