Производство пластмассовых изделий из вторсырья откроют в ТОР под Саратовом к 2021 году

САРАТОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Предприятие по переработке и изготовлению пластмассовых изделий из вторичного сырья планируется открыть на территории опережающего развития (ТОР) в городе Петровске Саратовской области в 2021 году. Соответствующее соглашение подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Подписано соглашение о намерениях между правительством Саратовской области и ООО "Техно Расплав". Компания планирует создать в ТОР "Петровск" завод по производству пластмассовых изделий, в том числе, путем переработки полимерных отходов. Срок реализации проекта - 2019-2021 годы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предприятие мощностью производства 500 тонн в месяц планируется разместить на базе уже существующей инфраструктуры АО "Петровский электромеханический завод "Молот". Проект планируется реализовать в два этапа: на первом - запустить производство полиэтилена высокого давления стоимостью 40 млн рублей, на втором - организовать переработку других полимерных отходов. Общий объем инвестиций в проект составит около 150 млн рублей.

"Инвестор планирует организацию производства в Петровске, а значит, может претендовать на статус резидента ТОР, что позволит ему получить дополнительные налоговые преференции и льготы. Жители района получат новые рабочие места. Проект будет способствовать эффективному использованию производственной инфраструктуры, создаст новое направление деятельности, что особенно важно для моногорода Петровска", - цитирует пресс-служба главу области Валерия Радаева.

Петровск - административный центр муниципального района в Саратовской области, там проживают порядка 30 тыс. человек. ТОР в Петровске работает с 2017 года. Планируется, что она будет действовать 10 лет с возможностью пролонгации.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.