IPChain предложили реализовать блокчейн-проект в Сингапуре

СИНГАПУР, 15 февраля. /ТАСС/. Российско-сингапурская конференция по интеллектуальной собственности, которая проходила 14-15 февраля в Сингапуре, показала соответствие работы отечественной ассоциации IPChain мировым трендам, при этом сингапурские коллеги обратились к ассоциации с предложением реализовать в Сингапуре проект по защите интеллектуальной собственности на основе технологии блокчейн. Об этом рассказал ТАСС в пятницу председатель правления IPChain Максим Прокш.

"Сингапурские коллеги говорят: приходите к нам и реализуйте здесь такой же проект, переносите свой опыт к нам. Мы вчера об этом разговаривали с заместителем руководителя IPOS, это местное государственное ведомство, которое ведает вопросами интеллектуальной собственности, и это же мы сейчас услышали от коллег, которые сейчас были у нас на секции. Они сказали, что наш проект очень необычный, в высокой степени реализации и что они готовы помочь нам его здесь приземлить на их юрисдикцию", - сказал Прокш после образовательной сессии с участием представителей правовых университетов Сингапура.

По его словам, несмотря на статус Сингапура как одного из лидеров в сфере охраны интеллектуальной собственности, технологически России удалось опередить сингапурских коллег.

"По реализации мы даже ушли вперед, у коллег нет такой технологической платформы, основанной на новых технологиях, например на блокчейне, которая охватывала бы все возможные результаты интеллектуальной деятельности начиная от объектов авторского права и заканчивая патентами, товарными знаками. У них есть локальные решения, но системного, инфраструктурного решения нет. Несмотря на то, что правительство Сингапура уделяет огромное внимание вопросам интеллектуальной собственности, обучения госслужащих, введения результатов интеллектуальной деятельности, которые созданы за счет государственных средств, в гражданский оборот. Тем не менее, как оказалось, системные технологические решения первыми родились в России", - рассказал Прокш.

По его словам, в ассоциации всерьез рассмотрят предложение сингапурских коллег. "Нам кажется, что это очень хорошая площадка, потому что Сингапур - очень важная для азиатского рынка отправная точка, и если здесь проект заработал, значит, он, скорее всего, масштабируется на всю Азию", - сказал председатель правления IPChain.

Подходы в России и Сингапуре совпадают

Прокш добавил, что общение с сингапурскими коллегами показало: российские специалисты по интеллектуальной собственности работают в соответствии с ведущими мировыми практиками.

"Сингапур - признанный лидер по качеству жизни, по вниманию к вопросам интеллектуальной собственности, по продвижению новых инновационных товаров и услуг. И поэтому очень важно для нас было понять, что здесь люди думают о развитии непосредственно института интеллектуальной собственности и вообще цифровых платформ, связанных с оборотом результатов интеллектуальной деятельности. И самым важным итогом, мне кажется, является то, что однозначно видно, что мы идем не перпендикулярно, а ровно в том же направлении. И, собственно, структура наших целеполаганий и смысл их очень похожи на то, что нам рассказали и продемонстрировали сингапурские коллеги", - сказал собеседник агентства.

Позиции, по его словам, совпадают в том числе по стратегии: и в России, и в Сингапуре стараются охватить все аспекты, от образовательного до инфраструктурного и коммерческого.

О конференции

Двухдневная конференция "Роль прикладных цифровых инструментов для развития сферы интеллектуальной собственности как активного игрока цифровой экономики (опыт Сингапура и России, пути взаимовыгодного сотрудничества)" была организована IPChain и фондом "Сколково". С сингапурской стороны партнером выступала лаборатория "Программы инноваций в правовой практике будущего" (FLIP) Сингапурской академии права, конференция проходила в офисе FLIP.

В ходе конференции президент IPChain Андрей Кричевский и другие представители ассоциации рассказали о принципах работы IPChain. Также выступили директор центра юридических технологий фонда "Сколково" Антон Пронин, председатель правления Российского авторского общества Максим Дмитриев, гендиректор Российского авторского общества Александр Сухотин, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, вице-президент по науке и инновациям Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская, директор по экосистеме HyperLedger Марта Пекарска (IPChain работает на основе блокчейн-технологии HyperLedger).

С сингапурской стороны участие принимали, в частности, главный операционный директор Сингапурской академии права Пол Нео и заместитель директора ведомства по интеллектуальной собственности Сингапура IPOS Вальтер Чиа. Представители IPOS рассказали о принципах защиты интеллектуальной собственности в Сингапуре. Также выступили представители нескольких правовых университетов, специалисты по интеллектуальной собственности.

В первый день работы конференции был подписан договор между IPChain и международным онлайн-сервисом RDO (Resolve Disputes Online). Как рассказал журналистам президент ассоциации Андрей Кричевский, IPChain в течение полугода сможет запустить в России платформу по разрешению споров об интеллектуальной собственности на основе RDO.