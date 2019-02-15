Росатом и власти Дагестана договорились о внедрении цифровых решений в республике

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Дагестан Владимир Васильев и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве при реализации на территории республики совместных инициатив по внедрению цифровых решений по направлению "Умный город". Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Цифровые технологии нацелены на повышение конкурентоспособности городов Республики Дагестан, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан, для экономической эффективности, в том числе для сервисной составляющей городской среды.

"Мы рады, что Росатом готов поделиться не только своими технологиями по "Умному городу", но и специалистами, которые будут консультировать, как эти технологии наиболее эффективно применить в управлении", - сказал на подписании Васильев.

Лихачев отметил, что в атомной отрасли есть много решений, которые можно использовать для цифровизации городской среды.

В рамках исполнения подписанного соглашения Росатом проанализирует потребности Дагестана в реализации проектов по направлению "Умный город" и целесообразность внедрения различных элементов цифровизации городского хозяйства, в частности таких, как создание и эксплуатация центров накопления, хранения и обработки данных, создание инфраструктуры информационного обеспечения деятельности ситуационных центров различного уровня и единой информационной платформы для управления этой инфраструктурой; использование цифровых технологий при управлении объектами ЖКХ, для обеспечения комплексной экологической и общественной безопасности, обращения с отходами, развития интеллектуальных туристических сервисов, транспортной инфраструктуры, возможное применение технологии бережливого умного города (LEAN SMART CITY).

На основании проведенного анализа будут определены возможные направления "Умного города", реализация которых на территории региона будет вестись за счет привлечения средств федерального, регионального и муниципальных бюджетов, институтов развития и частных инвестиций.

"Умный город"

"Умный город" - бизнес-направление, которое активно развивает госкорпорация "Росатом". Оно включает в себя цифровизацию городской среды, цель которой - превратить города присутствия Росатома в территории устойчивого роста с высоким индексом человеческого капитала. Создавая комфортную цифровую среду в городе, Росатом привлекает и удерживает людей, в том числе молодежь и высококлассных специалистов, способствует сохранению и развитию научно- инженерных школ и традиций, стимулирует привлечение инвестиций в город.

Интегратор решений госкорпорации "Росатом" по направлению "Умный город" - ООО "Русатом Инфраструктурные решения". Компания разработала единую информационную базовую платформу "Умный город", которая объединяет различные функциональные модули и группы пользователей по таким направлениям, как безопасность, управление ресурсами и услугами, вовлечение горожан, управление и развитие человеческого капитала. Она позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой, а также предоставляет новые возможности администрации, бизнесу и жителям города или региона. Базовая платформа Росатома "Умный город" уже реализована в Сарове (Нижегородская область).

В ближайшие годы проект будет тиражирован в городах присутствия Росатома, а также может быть эффективно применен и в других городах.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.