Минтруд: только треть инвалидов трудоспособного возраста в России имеют работу

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Около 30% инвалидов трудоспособного возраста в России имеют работу. Об этом сообщил в пятницу замглавы Минтруда Григорий Лекарев на Российском инвестиционном форуме.

"У нас порядка 28% инвалидов трудоспособного возраста имеют работу. Это постоянно работающие инвалиды", - сказал Лекарев.

Он добавил, что до недавнего времени статистика оперировала более оптимистичными цифрами - около 32-33%, однако это было связано с тем, что была другая методика подсчета.

"В эту статистику включали инвалидов, которые проработали хотя бы день в течение года. Нам показалось это недостаточным, и мы сейчас сделали так: работающими считаются те инвалиды, которые проработали в течение квартала один месяц полностью или в течение полугода два месяца, три месяца в течение трех кварталов или четыре месяца непрерывной работы в течение года. И таких инвалидов за 2018 год оказалось 28%", - уточнил замминистра.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.