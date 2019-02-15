Глава Роструда: россияне старшего возраста не жаловались на незаконные увольнения

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Увеличение пенсионного возраста в России не привело к нарушениям прав работников предпенсионного возраста, жалоб на незаконные увольнения нет. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Жалоб работников старшего возраста на незаконные увольнения нами не зафиксировано. На мой взгляд, работодатели понимают свою ответственность и воспринимают принятые решения как дополнительную возможность по привлечению опытного сотрудника для работы на производстве", - сказал он.

Вуколов напомнил, что в 2019 году в рамках нацпроекта "Демография" переобучение пройдут порядка 75 тыс. граждан предпенсионного возраста - это работники в возрасте 50-60 лет.

"Всего, мы думаем, что в этом году будет порядка 75 тыс. человек, которые будут переобучены, 25 тыс. - мы будем учить по стандартам Worldskills", - рассказал Вуколов.

Глава Роструда считает, что наиболее востребованными будут программы переподготовки на высокотехнологичные специальности в медицине, строительной отрасли, в области дизайна.

Об увеличении пенсионного возраста

Закон, согласно которому в России началось плавное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, вступил в силу 1 января 2019 года. Переходный период продлится до 2028 года.