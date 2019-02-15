Глава Роструда: россияне старшего возраста не жаловались на незаконные увольнения

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Увеличение пенсионного возраста в России не привело к нарушениям прав работников предпенсионного возраста, жалоб на незаконные увольнения нет. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов.
"Жалоб работников старшего возраста на незаконные увольнения нами не зафиксировано. На мой взгляд, работодатели понимают свою ответственность и воспринимают принятые решения как дополнительную возможность по привлечению опытного сотрудника для работы на производстве", - сказал он.
Вуколов напомнил, что в 2019 году в рамках нацпроекта "Демография" переобучение пройдут порядка 75 тыс. граждан предпенсионного возраста - это работники в возрасте 50-60 лет.
"Всего, мы думаем, что в этом году будет порядка 75 тыс. человек, которые будут переобучены, 25 тыс. - мы будем учить по стандартам Worldskills", - рассказал Вуколов.
Глава Роструда считает, что наиболее востребованными будут программы переподготовки на высокотехнологичные специальности в медицине, строительной отрасли, в области дизайна.
Об увеличении пенсионного возраста
Закон, согласно которому в России началось плавное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, вступил в силу 1 января 2019 года. Переходный период продлится до 2028 года.
Реформирование пенсионной системы стало одним из самых обсуждаемых законопроектов в 2018 году. За время рассмотрения внесенный правительством документ претерпел ряд существенных изменений. Они были внесены после обращения президента РФ Владимира Путина, который призвал смягчить изначальную версию и предусмотреть ряд дополнительных льгот, а также мер поддержки людей предпенсионного возраста.
В итоге закон был подписан главой государства 3 октября. Он устанавливает постепенное увеличение пенсионного возраста на пять лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, вместо изначально предложенных кабмином 63. Также, по сравнению с первоначальным вариантом был сокращен на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин - с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.
Средний размер пенсии в России составлял в 2018 году 14,1 тыс. рублей. В 2019 году, согласно принятому закону, среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров увеличится до 15 тыс. рублей, а к 2024 году - до 20 тыс. рублей в месяц.
О форуме
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.