Глава Роструда: число безработных в феврале увеличилось на 20-30 тыс. человек

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Количество безработных в РФ в феврале увеличилось на 20-30 тыс. человек. Это технический рост, в целом безработица в стране остается "крайне низкой", заявил в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Сейчас мы видим незначительный технический рост безработицы. Вот сегодня февраль, как мы и предполагали, на 20-30 тыс. человек в абсолютном значении наблюдается увеличение. То есть это незначительные процентные показатели", - сказал он.

Вуколов пояснил, что обычно активность граждан по постановке на учет в службах занятости идет на спад в ноябре и декабре, поскольку люди готовятся отмечать Новый год. Всплеск наблюдается как раз после новогодних праздников. "То есть пока безработица остается на крайне низком уровне", - отметил глава Роструда.

По данным Росстата, в декабре 2018 года численность работоспособных жителей РФ составила 76,3 млн человек - 52% от общей численности населения страны. Среди них 72,6 млн человек заняты в экономике. 3,7 млн человек не имели работы, но активно искали возможность трудоустроиться, в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные. Регистрируемая безработица не превышала 0,9%.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.