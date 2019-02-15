Матвиенко: Гордеев выступит в Совфеде с анализом социально-экономического развития сел

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Алексей Гордеев выступит в марте в Совете Федерации в рамках "правительственного часа", он расскажет о социально- экономическом развитии сел. Об этом сообщила в пятницу председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"В марте в Совете Федерации состоится "правительственный час" с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Васильевича Гордеева, где мы будем говорить не только о развитии экономики села, агропромышленного комплекса, но и, безусловно, составной частью "правительственного часа" будет анализ социального развития села", - сказала Матвиенко на встрече с тружениками социальной сферы села.

Она сообщила, что летом традиционно пройдет форум "Устойчивое развитие сельских территорий - потенциал развития Российской Федерации".

"В целом работа по поддержке социальной сферы села приносит свои плоды. За последние два года только за счет федерального бюджета построены 44 школы, создано 13 тыс. новых школьных мест, проводится ремонт спортивных залов, обновляется парк школьных автобусов. В сельской местности открыты 630 фельдшерско-акушерских пунктов, кабинетов врачей общей практики", - рассказала спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации продолжает активно участвовать в совершенствовании законодательства для повышения качества жизни на селе. Она напомнила, что парламентарии по предложению президента приняли норму об увеличении на 25% фиксированной надбавки к пенсии жителям села, проработавшим 30 лет в сельском хозяйстве. "Эта норма заработала с 1 января этого года", - сказала сенатор.

Кроме того, для привлечения молодых специалистов в сельскую местность усовершенствован порядок целевого обучения. "В ближайшей перспективе должен быть принят пакет законов о государственном социальном заказе. Это важно для развития некоммерческого сектора в сфере социальных услуг, в том числе и в сельской местности", - добавила Матвиенко.