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Какую ручную кладь можно взять в самолет

Калибраторы размера ручной клади
© Александр Демьянчук/ТАСС
ТАСС рассказывает, сколько вещей пассажир может бесплатно пронести в салон

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", с 18 февраля ограничивает размер ручной клади. Теперь на ее рейсах действует два варианта правил провоза ручной клади — на выбор пассажира

  • на борт по-прежнему можно бесплатно пронести сколько угодно вещей любого веса, если суммарно они проходят по габаритам 36х30х27 см. То есть компания разрешит взять в салон хоть одну, хоть две сумки, но вместе они должны быть не больше определенного размера — проверить поможет специально установленный в аэропорту калибратор;
  • или же в самолет без оплаты можно взять ручную кладь весом до 10 кг и габаритами 36х30х4 см, а также вещи из списка разрешенных к провозу сверх бесплатной нормы — дамская сумочка или рюкзак, костюм в портпледе и другие. 

Такое решение перевозчик принял после того, как в 2018 году Верховный суд отклонил его иски с просьбой частично отменить действующие нормы, которые разрешают кроме ручной клади брать на борт рюкзаки и т.д. Приказ Минтранса, устанавливающий соответствующие правила воздушных перевозок пассажиров и багажа, вступил в силу еще в ноябре 2017 года. ТАСС напоминает, какие предметы человек может пронести на борт самолета без дополнительной оплаты.

Ручную кладь какого веса пассажир может бесплатно взять в салон?

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Каждый авиапассажир имеет право пронести в салон ручную кладь весом до 5 кг. Перевозчик может увеличить этот лимит, если он хочет получить преимущество перед конкурентами. Также авиакомпания устанавливает габариты, которым ручная кладь должна соответствовать.  

Взять 5 кг в салон самолета можно при покупке билетов по любому тарифу: невозвратному и безбагажному; невозвратному, но с включенным багажом; возвратному с багажом.

И багаж какого веса можно провести на самолете бесплатно?

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Минтранс устанавливает лишь минимальную норму багажа — 10 кг. Это минимальный вес багажа, который предусмотрен для пассажиров, купивших билеты по тарифу "с багажом". Перевозчик вправе увеличить этот лимит.

Какие предметы можно взять в салон сверх ручной клади?

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Пассажир сверх минимальной нормы ручной клади вправе взять в салон женскую сумку или мужской портфель или рюкзак, портплед, верхнюю одежду, детское питание и детскую коляску, букет цветов, лекарства. Вес и габариты рюкзака, проносимого в салон сверх лимита ручной клади 5 кг, устанавливаются перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту.

Также в перечень вещей, провозимых бесплатно сверх нормы, включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. Если этим предметам нет места в салоне, то их можно сдать в багаж без взимания дополнительной платы.

А можно вместе с ручной кладью пронести ноутбук или фотоаппарат?

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До октября 2017 года пассажиры могли проносить, например, ноутбук в руках в салон самолета вместе с ручной кладью. То есть покупатели билетов по минимальным тарифам фактически имели возможность увеличить вес багажа на 2–3 кг (вес ноутбука и зарядного устройства к нему).

Теперь фотоаппарат, ноутбук, телефон, зонт и книгу можно пронести на борт, только убрав в рюкзак или сумку.

Нужно ли доплачивать, чтобы взять в самолет покупки из дьюти-фри?

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Нет. В приказе Минтранса говорится, что товары, купленные в дьюти-фри, можно бесплатно пронести на борт — сверх нормы ручной клади. Это значит, что за пакет из магазина беспошлинной торговли при посадке на борт доплачивать не придется. Но вес и габариты пакета с товарами из магазинов дьюти-фри будет устанавливать авиакомпания самостоятельно.

Должен ли пассажир взвешивать ручную кладь?

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Приказ Минтранса предусматривает, что авиаперевозчик может потребовать взвесить ручную кладь "в целях контроля за соблюдением габаритов ручной клади и дополнительных вещей". Эта мера позволяет проконтролировать вес ручной клади пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. Сейчас они не всегда маркируют ее на стойке регистрации.

Арина Раксина, Мария Селиванова

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