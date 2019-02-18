Какую ручную кладь можно взять в самолет

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", с 18 февраля ограничивает размер ручной клади. Теперь на ее рейсах действует два варианта правил провоза ручной клади — на выбор пассажира:

на борт по-прежнему можно бесплатно пронести сколько угодно вещей любого веса, если суммарно они проходят по габаритам 36х30х27 см. То есть компания разрешит взять в салон хоть одну, хоть две сумки, но вместе они должны быть не больше определенного размера — проверить поможет специально установленный в аэропорту калибратор;

или же в самолет без оплаты можно взять ручную кладь весом до 10 кг и габаритами 36х30х4 см, а также вещи из списка разрешенных к провозу сверх бесплатной нормы — дамская сумочка или рюкзак, костюм в портпледе и другие.

Такое решение перевозчик принял после того, как в 2018 году Верховный суд отклонил его иски с просьбой частично отменить действующие нормы, которые разрешают кроме ручной клади брать на борт рюкзаки и т.д. Приказ Минтранса, устанавливающий соответствующие правила воздушных перевозок пассажиров и багажа, вступил в силу еще в ноябре 2017 года. ТАСС напоминает, какие предметы человек может пронести на борт самолета без дополнительной оплаты.