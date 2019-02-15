Глава Почта банка заявил, что присоединение банка "Возрождение" не обсуждалось

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Вопрос присоединения банка "Возрождение" к Почта банку пока не обсуждался. Об этом ТАСС сообщил глава Почта банка Дмитрий Руденко в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в банке ВТБ (владеет 49,9% Почта банка) сообщила, что группа ВТБ, владеющая банком "Возрождение", может присоединить его к Почта банку, либо продать подмосковным властям.

"Мне трудно ответить на вопрос, потому что я вчера это узнал у журналистов. Поэтому пока не понимаю, о чем идет речь. Догадки я тоже прочитал разные", - сказал Руденко, уточнив, что акционеры не обсуждали с ним вопрос присоединения банка "Возрождение" к Почта банку.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин в беседе с журналистами в кулуарах Российского инвестиционного форума допустил отказ ВТБ от интеграции банка "Возрождение".

В октябре 2018 года ВТБ стал владельцем 85% акций "Возрождения", закрыв сделку с фондом Bonum Capital, который вел переговоры от лица бывшего контролирующего акционера "Возрождения" Дмитрия Ананьева. Сделка является денежной, ее условия и цена не раскрываются.

Также сообщалось, что окончательную интеграцию банков планируется завершить в 2020 году. Ключевые продукты и сервисы "Возрождения" предполагалось сохранить.