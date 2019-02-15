СК просит арестовать основателя инвестфонда Baring Vostok по делу о мошенничестве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Судебные заседания назначены на ближайшее время.

Подозреваемыми по делу являются также директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, а также Ваган Абгарян, Максим Владимиров и Алексей Кордичев.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в РФ и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда - "СТС Медиа", "Яндекс", Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", "Новомет", "Восточный экспресс банк".

В новость внесены изменения (13:25 мск) - добавлены подробности и информация о компании