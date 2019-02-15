В рамках проекта "Мой первый бизнес" в РЭУ им. Плеханова создали 70 предприятий

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Благодаря конкурсу для школьников "Мой первый бизнес", который проводится в рамках платформы "Россия - страна возможностей", в Российском экономическом университете им. Плеханова (РЭУ) было создано уже 70 предприятий. Об этом рассказал ТАСС ректор университета Виктор Гришин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, некоторые проекты выходят из университета уже на стадии зрелого предприятия с оборотом 50-70 млн рублей.

"Мы - вуз, который пропагандирует непрерывное обучение. У нас есть конкурс "Мой первый бизнес", в рамках которого к нам приходят с проектами ребята еще со школы, может быть неграмотные, но то, что у них появилось желание заниматься предпринимательством, - это очень важно. Естественно, они пришли с этим проектом, и мы пытаемся этот проект пронести с каждым ребенком через все его обучение в университете. И некоторые из них выходят. У нас на сегодня 70 предприятий - ребята организовали на этом факультете", - сказал Гришин.

"Мой первый бизнес" - один из флагманских проектов АНО "Россия - страна возможностей", указ о создании которой президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. Линейка проектов платформы рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников и обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений.

Также ректор отметил, что РЭУ активно участвует в оценке нацпроекта "Образование". "Нам важно в рамках этого проекта задачи поставить более конкретно, более понятно, более четко привязывать их к каким-то срокам. Поэтому участвуем. Участвуем в предпринимательских моментах, в науке, в экспертизе. Во всем пытаемся участвовать", - добавил он.

При этом одной из главных задач на ближайшие пять лет Гришин считает формирование человеческого капитала. По его словам, образовательные учреждения должны совместно с бизнесом готовить кадры, которые после обучения будут уже готовы к той работе, которую им предложит компания. Также ректор считает неправильным в вопросах образования надеяться только на государство и государственные субсидии, вузы самостоятельно должны менять технологии внутри и совершенствовать образовательные методики.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.