Объем поставок удмуртского концерна в Саудовскую Аравию в 2019 году составит 21 млн рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Удмуртский концерн "Аксион", производящий в том числе бытовую технику для дома и кухни, в этом году поставит в Саудовскую Аравию продукцию на 21 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В январе удмуртский концерн "Аксион" на выставке по медицине и здравоохранению в ОАЭ подписал контракт с Insight Medical Systems (Саудовская Аравия) и впервые начнет поставки электродефибрилляторов в эту страну в 2019 году. Пробная партия составит 70 единиц дефибрилляторов.

"21 млн рублей в формате пробного пилотного контракта - это очень хорошая сумма на 2019 год", - сказал собеседник агентства.

Бречалов добавил, что выйти на рынок в эту страну достаточно сложно. "Это достаточно сложная история, и команда, которая занимается внешне-экономической деятельностью "Аксиона", большие молодцы, что так активно завоевывают новые рынки сбыта, тем более такие сложные, как азиатские и арабские. С учетом того, что это медоборудование, все страны мира могут стать потенциально этим рынка сбыта и заказчиками", - уточнил он.

Концерн "Аксион" - многопрофильное предприятие, которое производит различную продукцию гражданского назначения: от бытовой техники для дома до автокомпонентов и медицинской техники. Предприятие является структурным подразделением ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.