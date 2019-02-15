"Ростелеком" пока не обращался за директивой на покупку доли ВТБ в Tele2

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" пока не обращался в правительство РФ за директивой на покупку доли ВТБ в Tele2, базовая модель сделки уже есть, однако нуждается в осмыслении. Об этом рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Пока рано говорить о структуре этой сделки, поскольку еще мы не перешли ни к каким формальным процедурам, у нас есть базовая модель, которая требует окончательного осмысления и формализации. Как только мы пойдем за директивой, как только сдадим документы... Но пока мы еще туда не идем", - сказал он. Осеевский надеется, что" Ростелеком" обратится за директивой в этом году.

Президент "Ростелекома" не уточнил, какова базовая модель сделки.

Позиция ВТБ

Накануне глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил, что решение о продаже банком акций Tele2 "Ростелекому" может быть принято в течение месяца. Он уточнил, что ВТБ полностью выйдет из капитала Tele2, продав свой пакет "Ростелекому".

Ранее Костин сообщал ТАСС, что банк ведет переговоры с "Ростелекомом" о полной продаже своей доли в мобильном операторе "Т2 РТК холдинг".

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, пришедший в госоператор из ВТБ, сразу после своего назначения президентом компании весной 2017 г. заявлял о возможности получения контроля над Tele2. Однако впоследствии он не раз говорил, что этот вопрос ушел с повестки дня.

Сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, у банка "Россия" - 10%.