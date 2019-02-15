"Ростелеком" намерен предложить Минкомсвязи расширить пилотную зону тестирования 5G

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Совместное предприятие "Ростелекома" и "Мегафона" может предложить Минкомсвязи расширить пилотные зоны для тестирования сети связи пятого поколения. Об этом журналистам сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"У нас сейчас появится техническая модель, мы, наверное, с министерством обсудим возможность создания более широкой пилотной зоны. Не просто Сколково, Иннополис, Эрмитаж", - сказал он.

При этом он отметил, что совместное предприятие уже вырабатывает конкретные модели технической реализации того, как можно создать сети на существующей инфраструктуре. "Все согласны, что это все равно будет эволюция сетей четвертого поколения", - подчеркнул Осеевский.

Вопрос о вхождении МТС и "Вымпелкома" в СП пока не обсуждается. "Основная площадка - это "Союз LTE", там именно ведется обсуждение", - добавил он.

В ноябре 2018 года "Ростелеком" и "Мегафон" объявили о планах по совместному развитию сетей 5G в России, а в январе 2019 года о создании совместного предприятия. Впервые о необходимости объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил Осеевский на ПМЭФ-2017. Его поддержали главы "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2, а президент МТС Андрей Дубовсков отметил, что для оператора вопрос создания единого инфраструктурного оператора "неочевиден".

Технология пятого поколения мобильной связи предположительно будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме онлайн.