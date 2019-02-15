Минпромторг выступает за цифровую маркировку алкоголя и бутилированной воды

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ выступает за цифровую маркировку алкоголя, также есть планы по маркировке бутилированной воды. Об этом журналистам сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Алкоголь - это вопрос дискуссионный, мы обсуждаем и с Минфином. На мой взгляд, это будет правильно", - сказал он.

По мнению Евтухова, можно отказаться от акцизной марки и заносить всю необходимую информацию на цифровую маркировку. При этом маркировка может наноситься необязательно в виде Data Matrix, а, например, в виде мягкой RFID-метки, которая будет наклеиваться на бутылку. "Здесь вопрос только технологий, чтобы не было фона и так далее", - отметил он.

Евтухов также сообщил о том, что бутилированная вода тоже есть в плане по маркировке. "Просто мы же не можем начать маркировать все сразу", - сказал он, добавив, что в дальнейшем планируется маркировать значительное количество групп товаров.