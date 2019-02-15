Янтарный комбинат в Калининграде продал на первом аукционе года янтарь на 104 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех") реализовал на первом в 2019 году открытом аукционе янтарь-сырец на общую сумму почти 104 млн рублей, участниками торгов приобретены все выставленные лоты, сообщила ТАСС пресс-секретарь комбината Анастасия Аксенова.

"На первом в этом году аукционе для переработчиков янтаря реализованы все 11 лотов этого минерала, выставленные комбинатом на торги, общим весом 15,5 тонн на сумму 103,8 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, в торгах приняли участие четыре из пяти допущенных к ним фирм, занимающихся переработкой янтаря и изготовлением из него различной продукции. Стартовая стоимость всех лотов составляла 128,9 млн рублей, но поскольку аукцион проводился на понижение начальной цены, итоговая выручка предприятия получилась немногим меньше - 103,8 млн рублей, пояснила Аксенова.

Собеседница подчеркнула, что "первый в нынешнем году открытый аукцион по продаже янтаря-сырца принес очень хорошие результаты". "Высокий спрос на янтарь в начале года объясняется и тем, что янтарщики уже сверстали свои планы, знают какой им янтарь на этом этапе необходим, в каких объемах", - отметила она.

Особенность проведенного аукциона состоит и в том, что приобретенный янтарь может поставляться покупателю, по его желанию, в течение 12 месяцев со склада комбината.

Калининградский янтарный комбинат является крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче янтаря, входит в госкорпорацию "Ростех". Добыча янтаря ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого 50 млн лет. Запасы янтаря составляют свыше 110 тыс. тонн. В 2018 году добыча составила рекордные 500 тонн янтаря, превысив показатель 2017 года - 453 тонны - более чем на 10%.