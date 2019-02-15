Доля фальсификата среди поднадзорной Росстандарту продукции снизилась за три года на 7%

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Доля контрафактной продукции среди той, которая подлежит сертификации и поднадзорна Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарту), снизилась за три года с 27% до 20%, сообщил в ходе круглого стола "Контрафакт против всех. Ущерб легальному бизнесу и экономике государства" на Российском инвестиционном форуме в Сочи заместитель главы ведомства Алексей Кулешов.

"Что касается доли фальсификата по всем группам продукции, которые поднадзорны Росстандарту, то если в 2015 году доля фальсификата доходила до 27%, то сегодня нам удалось снизить, в том числе за счет работы на топливном рынке, цементном и кабельном рынке, до примерно 20%", - сказал он.

Кулешов отметил, что к 2025 году ведомство ставит перед собой задачу снизить долю контрафакта до 5%. "В прошлом году была публичная декларация целей и задач Росстандарта до 2025 года, согласно этому документы мы себе ставим целью снизить долю фальсификата к этому сроку до 5%. Считаю эта задачу реалистичной", - отметил он.

По его словам, контрафактная продукция не только наносит ущерб легальному бизнесу, но и потребителю, так как были случаи травм у потребителей при использовании контрафактной продукции.

По его словам, подобных результатов удалось достичь в том числе за счет введения обязательной сертификации продукции, которая ранее не проводилась. В качестве примера он привел цемент, сертификация которого началась с 2016 года.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.