Строительство солнечных электростанций начнется в Адыгее в июне 2019 года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Возобновляемые источники энергии" начнет возведение в Адыгее двух первых солнечных электростанций суммарной мощностью порядка 9 МВт в июне текущего года. Детали соответствующего соглашения, подписанного ранее, в пятницу на полях Российского инвестиционного форума в Сочи обсуждены главой Адыгеи Муратом Кумпиловым с представителями группы компаний "Хевел" во главе с гендиректором Игорем Шахраем и гендиректором компании "Возобновляемые источники энергии" Анзором Кубашичевым, сообщили в пресс-службе главы республики.

Ранее сообщалось, что солнечные электростанции суммарной мощностью 8,9 МВт построят на двух площадках - в Майкопе и Шовгеновском районе.

"Начало строительства объектов компанией "Возобновляемые источники энергии" совместно с ГК "Хевел" намечено на июнь текущего года", - уточнили в пресс-службе главы региона.

Для строительства солнечной электростанции "Адыгейская" мощностью 4 МВт в настоящее время ведутся подготовительные работы. Уже получена госэкспертиза на все инженерные изыскания. Одновременно готовятся площадки под строительство солнечной электростанции "Шовгеновская" мощностью 4,9 МВт, уточнили в пресс-службе главы республики.

"Проект реализуется в рамках нашей стратегии развития "зеленой" энергетики. С этой же целью в Адыгее идет строительство самого мощного в стране ветропарка. Мы ожидаем, что эта комплексная работа повлияет на увеличение энергомощностей региона, что поспособствует развитию экономики республики и реализации новых инвестпроектов", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.