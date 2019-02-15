Российский экспортный центр планирует обучить около 4,5 тыс. человек к 2024 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Российскому экспортному центру (РЭЦ) необходимо обучить основам экспорта около 4,5 тыс. работников российских компаний для реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом на конференции "Подготовка кадров для реализации национальных проектов" во время Российского инвестиционного форума сообщил старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" предполагает к 2024 году увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, а также увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности и сельхозпродукции. Кроме того, в рамках нацпроекта, планируется увеличить объем торговли между странами Евразийского экономического союза. Всего на исполнение национального проекта планируется потратить в 2019-2024 годах 956,8 млрд рублей, все - из федерального бюджета.

"Мы подсчитали, что 4 500 человек, которые находятся в системе продвижения российского экспорта, нужно подготовить собственными силами [РЭЦ] на период реализации нацпроекта. Это минимум того, что мы должны сделать", - сказал Кожевников.

Он добавил, что подготовка кадров, способных осуществлять экспортную деятельность, должна вестись одновременно с Министерством промышленности и торговли, а также с Министерством экономического развития РФ. "Если мы будем готовить кадры только силами РЭЦ, то в таком формате мы не получим того, на что рассчитываем [при реализации нацпроекта]", - подчеркнул вице-президент РЭЦ.

По данным Кожевникова, в прошлом году РЭЦ удалось подготовить и обучить, в том числе и с помощью дистанционных программ, более 3 тыс. работников российских компаний.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.