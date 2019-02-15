"Верофарм" откроет две новые производственные линии на заводе во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Верофарм" в 2019 году планирует ввести в эксплуатацию две новые линии по производству препаратов госпитального профиля, а также вывести на полную мощность линию по производству назальных капель "Ксилен" на заводе во Владимирской области. Об этом по итогам встречи руководства компании с губернатором региона Владимиром Сипягиным сообщается на сайте администрации Владимирской области.

"В 2019 году компания продолжит развитие современного производства, отвечающего международным стандартам, и планирует ввести в эксплуатацию две новые линии важнейших препаратов госпитального профиля, а также вывести на полную мощность линию для производства назальных капель "Ксилен" в поселке Вольгинский Петушинского района", - говорится в сообщении.

Во Владимирской области находится один из трех заводов "Верофарм" (входит в группу Abbott). Здесь выпускаются инъекционные жидкие и лиофильные формы лекарств для лечения онкозаболеваний. Предприятие является одним из крупнейших в России по производству онкологических препаратов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.