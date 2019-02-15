РЭЦ: менее 1% российских компаний отправляют свою продукцию на экспорт

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Менее 1% российских компаний занимаются экспортом, сообщил в пятницу старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Алексей Кожевников на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы даже не дотягиваем до 1% от количества компаний в РФ, занимающихся экспортом. 0,7% у нас показатель", - сказал Кожевников на конференции "Подготовка кадров для реализации национальных проектов".

По его мнению, доля российских компаний, занимающихся экспортом, должна быть в 10 раз выше. Он добавил, что среди развивающихся стран в среднем 5,7% от общего числа компаний экспортируют свою продукцию. Отставание российских компаний, по словам Кожевникова, связано с необходимостью переподготовки или дополнительной подготовки кадров в тех предприятиях, которые направляют свою продукцию на экспорт.

По предварительным данным, объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ по итогам 2018 года достиг рекордной суммы $147 млрд. Ранее глава (РЭЦ) Андрей Слепнев сообщал ТАСС, что показатели российского экспорта в 2019 году будут зависеть от реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.