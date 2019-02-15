"Новгородэнерго" внедрит цифровую систему учета электроэнергии для снижения потерь в сетях

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 февраля. /ТАСС/. Специалисты филиала МРСК Северо-Запада "Новгородэнерго" установят счетчики нового поколения на проблемных объектах в Новгородской области к марту 2019 года, об этом в пятницу сообщается на сайте МРСК Северо-Запада "Новгородэнерго".

"Специалисты филиала МРСК Северо-Запада "Новгородэнерго" установят в распределительных сетях 10 кВ двадцать пунктов коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) нового поколения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новые интеллектуальные счетчики, которые дистанционно передают показания, будут установлены на границе балансовой принадлежности сетей сетевой организации и потребителя, что позволит повысить точность учета электроэнергии и снизит потери из-за несанкционированного энергопотребления. Энергетики выделили ряд проблемных потребителей в Волотовском, Новгородском, Валдайском, Окуловском, Парфинском районах. Систему контроля в этих районах запустят уже в марте текущего года.

Совершенствование учета, сокращение коммерческих потерь - одна из ключевых задач повышения эффективности сетевой организации. В конце 2018 года менеджмент ПАО "Россети" утвердил концепцию развития "Цифровая трансформация 2030". Она предполагает внедрение интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий. Ключевым звеном новой стратегии является создание интеллектуальной системы учета электроэнергии.