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Лукашенко обсудил с Путиным отношения России и Белоруссии после смены президентов

Президент Белоруссии также отметил, что тема налогового маневра с главой российского государства в Сочи не обсуждалась
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (в центре слева) и президент России Владимир Путин (в центре справа) Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (в центре слева) и президент России Владимир Путин (в центре справа)
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили будущие отношения двух стран после смены президентов. Об этом сообщил в пятницу Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой в Сочи.

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Он также рассказал, что тема налогового маневра с Путиным не обсуждалась. "Она [проблема], действительно, существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю, президент [Путин] подтвердит, мы, по-моему, даже это слово не промолвили за эти три дня", - заявил журналистам Лукашенко, отвечая на вопрос, принято ли решение по теме налогового маневра.

В целом белорусский лидер усомнился в том, что этот вопрос является важнейшим в российско-белорусских отношениях, отметив, что кроме него есть и другие проблемы, которые нужно решить.

Тема суверенитета РФ и Белоруссии даже не обсуждается, есть два государства, отметил Лукашенко. Он также указал, что Минск готов в деле интеграции идти настолько далеко, насколько готова Москва.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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