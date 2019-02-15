Лукашенко обсудил с Путиным отношения России и Белоруссии после смены президентов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили будущие отношения двух стран после смены президентов. Об этом сообщил в пятницу Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой в Сочи.

Он также рассказал, что тема налогового маневра с Путиным не обсуждалась. "Она [проблема], действительно, существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю, президент [Путин] подтвердит, мы, по-моему, даже это слово не промолвили за эти три дня", - заявил журналистам Лукашенко, отвечая на вопрос, принято ли решение по теме налогового маневра.

В целом белорусский лидер усомнился в том, что этот вопрос является важнейшим в российско-белорусских отношениях, отметив, что кроме него есть и другие проблемы, которые нужно решить.

Тема суверенитета РФ и Белоруссии даже не обсуждается, есть два государства, отметил Лукашенко. Он также указал, что Минск готов в деле интеграции идти настолько далеко, насколько готова Москва.