СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов не ожидает большого пассажиропотока на авиарейсах между Сирией и Крымом, сообщил он в пятницу ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Аксенов направил министру транспорта РФ Евгению Дитриху письмо с просьбой оказать поддержку в организации авиасообщения между Дамаском и Симферополем. В Минтрансе РФ подтвердили факт получения письма.

"Нельзя сказать, что будет огромное количество туристов. Мы понимаем, что не будет там летать, скажем, 10 тыс. человек каждый месяц. В Сирию ни одна российская авиакомпания не летает <…> Таких партнеров, которые бы стабильно работали и сказали, что они готовы обеспечивать перевозки, пока <…> нет", - сказал Аксенов.

Делегация Республики Крым во главе с Аксеновым посетила Дамаск 15-16 октября 2018 года, где глава региона и министр экономики Сирии Мухаммед Самир Халиль подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Меморандум закрепляет намерение Крыма и правительства Сирии развивать сотрудничество в экономической сфере, в том числе в рамках планов по созданию Крымско-сирийского торгового дома и совместной судоходной компании в целях обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и полуострова.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.