Городскую канатную дорогу планируют построить в центре Грозного

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Городскую канатную дорогу гондольного типа с пропускной способностью до тысячи пассажиров в час планируют построить в центре Грозного. Соответствующее соглашение на форуме в Сочи подписали мэр Грозного Ибрагим Закриев и генеральный директор компании "Национальные канатные дороги" Борис Шлома.

"Грозный всегда открыт для инвесторов, новых проектов и интересных идей. И данное соглашение - еще один шаг для реализации основной задачи: превратить столицу Чечни в молодёжный центр Кавказа и всей России. Пассажирская канатная дорога не только позволит разгрузить от автомобильных пробок центральные улицы города, но и станет объектом притяжения туристов, количество которых увеличивается с каждым днём", - сообщил журналистам мэр Грозного Ибрагим Закриев.

Согласно соглашению, маршрут канатной дороги будет пролегать от ТРЦ "Минутка" до высотного комплекса "Грозный-Сити". На трассе длиной более 2 тыс. м предполагается сделать две станции.

Производство "Национальные канатные дороги" - совместное предприятие компаний "Корпорация развития Северного Кавказа", "Курорты Северного Кавказа" и Poma SAS. Первая производственная площадка предприятия будет создана в Кабардино-Балкарии на базе завода "Севкавренгтен". По планам инициаторов проекта, создание данного производства на Кавказе принесет в федеральный бюджет в 2018-2028 годах от 212 млн рублей до 1 млрд рублей налога на прибыль.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.