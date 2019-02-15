Правительство Дагестана и ТАНТК им. Бериева договорились о сотрудничестве

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Первый зампредседателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов и генеральный директор - генеральный конструктор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева договорились о совместном производстве комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

"Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи прошла встреча Гаджимагомеда Гусейнова с Юрием Грудининым. В рамках встречи было обсуждено сотрудничество в части авиастроительства, и по ее итогам достигнут ряд договоренностей", - сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

"В ходе прошедшей встречи с руководителем авиастроительного предприятия договорились о партнерстве в части производства комплектующих для сборки авиамашин. Считаем, что у нас большие перспективы для сотрудничества", - цитирует пресс-служба Гусейнова.

По его словам, для Дагестана "очень важны такие проекты, которые позволят существенно увеличить высокопроизводительные рабочие места, создать кооперацию с ведущими российскими заводами по производству самолетов".

"Одна из основных задач, стоящих перед республикой - развитие промышленного производства, являющегося перспективной отраслью для Дагестана. Сейчас 9% валового регионального продукта обеспечивается промышленностью, в налоговым потенциале - это 35%", - заключил Гусейнов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.