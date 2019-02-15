"Россети" планируют создать корпоративный университет и энергокружки по цифровизации

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети" планирует создать корпоративный университет и сеть энергокружков для школьников в рамках реализации цифровой трансформации электросетевого комплекса, сообщила заместитель генерального директора компании "Россети" Ольга Сергеева в ходе выступления на сессии Российского инвестиционного форума.

"Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года принял концепцию "Цифровая трансформация 2030". Перед нами в этой концепции стоит задача развития кадрового потенциала наших сотрудников. Мы для себя кратко в этой концепции определили основные направления, которыми мы будем заниматься. Самые перспективные направления на ближайшее будущее - это создание корпоративного университета, создание единого центра оценки компетенций, профориентация школьников и автоматизация HR-процессов", - сказала она.

Создание корпоративного университета планируется в 2020-2022 годы, а старт работы энергокружков для школьников в 2019-2020 годах, следует из презентации компании.

"Россети" планируют с помощью корпоративного университета унифицировать, совершенствовать программы подготовки персонала и внедрить единые направления обучения по направлениям цифровизации.

Энергокружки для школьников позволят привлечь молодежь к получению профессии электротехнического профиля и позволят продвигать бренд компании, уточняется в материалах компании. Занятия будут проходить в форма очного курса для учеников 7-9 классов с проведением практических и лабораторных работ.

Также компания планирует создание корпоративного центра оценки персонала. Центр позволит закрыть корпоративные потребности в комплексной оценке персонала от этапа подбора до формирования и развития кадрового резерва. Также корпоративный центр оценки позволит сформировать проектные команды с учетом результатов оценки личностных компетенций. Центр может начать работу в 2019 году.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.