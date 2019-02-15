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Российский инвестиционный форум - 2019

В РФПИ считают, что соглашение с AmCham поспособствует росту инвестиций между РФ и США

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и Американская торговая палата в России договорились вести совместный поиск инвестпроектов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Соглашение с AmCham (Американская торговая палата в России) и РФПИ будет способствовать росту инвестиций между Россией и США, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

"Соглашение с AmCham может создать платформу для развития бизнес-диалога между двумя странами и будет способствовать росту инвестиций между Россией и США", - сказали в фонде.

Накануне РФПИ и Американская торговая палата в России договорились о сотрудничестве, в рамках которого стороны намерены вести совместный поиск инвестиционных проектов, способствующих укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между Россией и США. Стороны также планируют проведение совместных мероприятий, направленных на содействие диалогу между представителями предпринимательских кругов России и США. Соответствующее соглашение было заключено 14 февраля на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что отношения между Россией и США находятся на низком уровне и именно бизнес может способствовать восстановлению диалога между странами.

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СШАРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
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